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Акустическая система ATC C3C – обновлённая версия


29.03.2017 12:10

 

 

Британская ATC (Acoustic Transducer Company) выпустила очередную обновлённую версию центрального канала C3C.

 

В С3С Ver.3 использованы те же 6-дюймовые СЧ-драйверы, что и в модели SCM11, а также фирменный твитер с двойным подвесом. Варианты отделки корпуса – вишня и чёрныйясень. Компания-производитель рекомендует новинку – в комплекте с акустическими системами SCM7 и SCM11 – для установки в самых современных домашних кинозалах с поддержкой трёхмерных аудиоформатов.

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