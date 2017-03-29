Домашняя техника Акустическая система ATC C3C – обновлённая версия

29.03.2017 12:10 Британская ATC (Acoustic Transducer Company) выпустила очередную обновлённую версию центрального канала C3C. В С3С Ver.3 использованы те же 6-дюймовые СЧ-драйверы, что и в модели SCM11, а также фирменный твитер с двойным подвесом. Варианты отделки корпуса – вишня и чёрныйясень. Компания-производитель рекомендует новинку – в комплекте с акустическими системами SCM7 и SCM11 – для установки в самых современных домашних кинозалах с поддержкой трёхмерных аудиоформатов. Вернуться к списку новостей