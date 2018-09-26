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Акустическая система Buchardt Audio S400


26.09.2018 13:25

 

 

Компания Buchardt Audio (Дания) производит акустические системы, которые продаются напрямую конечным пользователям, без использования каких-либо промежуточных каналов продаж. На выставке High End Show, которая пройдёт в Копенгагене 27 и 28 октября, производитель представит новую модель S400.

 

Принципиальная позиция компании – дать потребителям возможность приобщиться к миру High End аудиопродукции, не переплачивая. Розничная цена новых S400 составляет 2000 Евро за пару; в том случае, если бы колонки продавались через посредников, она бы неминуемо возросла.

 

Особенность новинки – технология Constant Directivity Control. Чтобы устранить фазовый сдвиг между 6-дюймовым низкочастотным динамиком и крошечным 19-миллиметровым твитером, волновод разместили под вуфером, а корпус слегка наклонили (угол наклона составляет всего два градуса). Благодаря высокой направленности волновода дифракцию краевых волн удалось снизить, по утверждению конструкторов, на 90% по сравнению со стандартными системами. Звук не «прилипает» к корпусу и свободен от артефактов. Благодаря наличию пассивного радиатора на задней панели S400 звучит значительно мощнее, чем могло бы показаться, учитывая небольшие размеры колонки. 

 

Характеристики устройства: АЧХ 33 Гц – 40 кГц, чувствительность 88 дБ, импеданс 4 Ом. Рекомендации по мощности – от 40 до 200 Вт. Габариты колонки: 365 х 180 х 240 мм, вес 18 кг. Цвет корпуса: белый или имитация древесины дуба.

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