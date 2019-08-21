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Акустические кабели Carbon от Kimber Kable


21.08.2019 10:00

 

 

В ассортименте американского бренда Kimber Kable – пополнение: акустические кабели Carbon 8 и Carbon 16. Как и в случае с соединительными кабелями, выпускаемыми под маркой Kimber, новинки созданы с применением особого углеродного полимера.

 

Он способен рассеивать электростатический заряд и улучшает общую проводимость на 5% по сравнению со стандартным фирменным кабелем VariStrand 19.5 AWG. Кроме того, использование полимера улучшает распределение напряжения внутри изолирующего диэлектрика. В кабеле Carbon 8 по восемь проводников сечением 19,5 AWG; в старшей модели их 16. В стандартной комплектации каждый кабель поставляется со штекерами-«бананами» Kimber; за дополнительную плату кабели могут комплектоваться разъёмами-«лопатками» (spade) Kimber Postmaster.

 

Справка: фирменная технология VariStrand предусматривает сочетание в каждом проводнике жил разного сечения. Диаметр жил выбирается определённым образом, благодаря чему обеспечивается глубокое подавление механических резонансов и вибраций, как внешних, так и внутренних, в толще кабеля.

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