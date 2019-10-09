Акустические потолочные панели с эффектом звёздного неба

09.10.2019 13:35

Компания Acoustic Geometry начала продажи акустических потолочных панелей StarField с эффектом звёздного неба. Модель Starry Night («Звёздная ночь») предназначена для домашних кинозалов, жилых комнат и офисов.

Потолочные панели StarField используются для акустического оформления помещений самого разного назначения, в первую очередь домашних кинозалов; так называемых медиа-комнат, в которых сосредоточены домашние системы развлечения и может собраться вся семья, чтобы посмотреть любимый фильм; конференц-залов офисных зданий, дизайн которых отличается от строгих стандартных решений… Такие потолочные панели эффектно смотрятся как в небольших салонах, так и просторных торговых центрах, в лобби отелей и в ресторанах. Чтобы усилить сходство с ночным небом, у «звёзд» на панелях разная яркость, они мерцают, а на заказ компания-производитель может изготовить панели с эффектом падающих звёзд и изображением планет.



Панели легко установить, этим они выгодно отличаются от других моделей, которые требуют участия профессиональных инсталляторов. Потолочные панели StarField улучшают акустические параметры помещения, уменьшают нежелательные отражения звуковых волн и заметно снижают окружающие шумы. Панели выпускаются в двух типоразмерах, 2х2 фута (61х61 см) и 2х4 фута (61х122 см), и подключаются к системам управления освещением через адаптер RS232.