ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Акустические потолочные панели с эффектом звёздного неба


09.10.2019 13:35

 

 

Компания Acoustic Geometry начала продажи акустических потолочных панелей StarField с эффектом звёздного неба. Модель Starry Night («Звёздная ночь») предназначена для домашних кинозалов, жилых комнат и офисов.

 

Потолочные панели StarField используются для акустического оформления помещений самого разного назначения, в первую очередь домашних кинозалов; так называемых медиа-комнат, в которых сосредоточены домашние системы развлечения и может собраться вся семья, чтобы посмотреть любимый фильм; конференц-залов офисных зданий, дизайн которых отличается от строгих стандартных решений… Такие потолочные панели эффектно смотрятся как в небольших салонах, так и просторных торговых центрах, в лобби отелей и в ресторанах. Чтобы усилить сходство с ночным небом, у «звёзд» на панелях разная яркость, они мерцают, а на заказ компания-производитель может изготовить панели с эффектом падающих звёзд и изображением планет.

 

Панели легко установить, этим они выгодно отличаются от других моделей, которые требуют участия профессиональных инсталляторов. Потолочные панели StarField улучшают акустические параметры помещения, уменьшают нежелательные отражения звуковых волн и заметно снижают окружающие шумы. Панели выпускаются в двух типоразмерах, 2х2 фута (61х61 см) и 2х4 фута (61х122 см), и подключаются к системам управления освещением через адаптер RS232.

Связанные новости:
 GIK Acoustic: новый дизайн акустических панелей - 18.09.2018 09:00
 «Звёздное небо» для домашнего кинозала - 19.07.2018 08:00
 Новые акустические панели Artnovion - 10.05.2018 11:30
 Primacoustic: новые акустические панели для жилых интерьеров - 08.04.2017 11:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007