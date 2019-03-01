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Акустические системы Audio Physic Midex


01.03.2019 18:00

 

 

Корпуса акустических систем Audio Physic Midex сделаны по технологии многослойных панелей; внутри – каркасы из вспененной керамики с открытыми порами, высокотехнологичного материала, лёгкого, но очень крепкого. Его применение позволило инженерам компании-производителя полностью использовать весь внутренний объём корпуса. Ещё один необычный материал – многослойная плита сотовой структуры Honeycomb Sandwich Board: она легче, чем МДФ, но обладает большей жёсткостью, препятствующей распространению вибраций. 

 

Два низкочастотных динамика сверху и снизу обрамляют пару ВЧ/СЧ. Благодаря такому расположению излучателей характеристики акустических систем в НЧ-области менее подвержены влиянию особенностей помещения.

 

Надёжность и стабильность установки АВ обеспечивает регулируемая стальная опорная система. Стандартные ножки с резьбой М8 можно заменить на магнитные виброзащищенные Audio Physic VCF II. Стандартная отделка новых акустических систем – стекло и шпон ценных пород дерева; на заказ осуществляется отделка закалённым стеклом. Рекомендуемая розничная цена составляет от 803600 рублей за пару колонок.

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