Корпуса акустических систем Audio Physic Midex сделаны по технологии многослойных панелей; внутри – каркасы из вспененной керамики с открытыми порами, высокотехнологичного материала, лёгкого, но очень крепкого. Его применение позволило инженерам компании-производителя полностью использовать весь внутренний объём корпуса. Ещё один необычный материал – многослойная плита сотовой структуры Honeycomb Sandwich Board: она легче, чем МДФ, но обладает большей жёсткостью, препятствующей распространению вибраций.