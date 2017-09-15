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Акустические системы Audio Physic Tempo Plus


15.09.2017 11:02

 

 

Девиз фирмы Audio Physic: No loss of fine detail; смысл его сводится к следующему – акустические системы бренда воспроизводят даже самые тончайшие звуковые нюансы. Новые громкоговорители Tempo Plus особенно в этом преуспели.

 

ВЧ- и СЧ-динамики разработаны инженерами Audio Physic и изготовлены эксклюзивно для компании. Их уникальность – в конусной мембране и гибридной конструкции диффузородержателя из полимеров и металла. Инновационная технология полностью устраняет механическое взаимодействие подвеса подвижной системы и шасси громкоговорителя. В результате звуковое излучение полностью лишено окрашивающих призвуков. В высокочастотной части Tempo Plus используется громкоговоритель нового поколения HHCT III.

 

Вуферы с жёсткими алюминиевыми мембранами расположены ровно напротив друг друга в боковых панелях колонок. Такое расположение в сочетании с так называемым двухтактным подключением дает симметричную механическую нагрузку на корпус системы. Вся конструкция НЧ-блока изменена в сравнении с предыдущей версией: вместо обычного звукопоглотителя используется специальный керамический вспененный материал с открытыми порами. Он позволил повысить эффективность поглощения внутреннего звукового излучения, а жёсткая керамическая структура придаёт корпусу колонки дополнительную механическую прочность.

 

Громкоговорители установлены на алюминиевые опорные платформы; они обеспечивают механическую устойчивость и надежную виброизоляцию от пола. 

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