Акустические системы Estelon на High End Show в Мюнхене
Через две недели в Мюнхене откроется выставка High End Show. Среди участников – компания Estelon из Эстонии, на стенде которой будет демонстрироваться обновлённый флагман бренда, акустическая система Estelon Extreme.
Инженеры обновили конструкцию кроссовера, а также заменили используемые кабели на продукцию американской компании Kubala-Sosna. Кроме того, расширена гамма цветовых решений. Посетители выставки увидят выпускаемые ограниченным тиражом колонки Extreme Limited Edition в корпусе, покрытом металлизированной краской Dark Silver; декоративная окантовка динамиков выполнена из вручную отполированной нержавеющей стали.
Ещё одним экспонатом стенда станет беспроводная акустическая система класса High End Estelon LYNX из серии Intelligent; впервые она была представлена публике в прошлом году. Ядром системы является HQPlayer от Signalyst, преобразовывающий входящие данные в поток DSD64. Интегрированный стример Roon действует как пользовательский интерфейс для воспроизведения аудио с NAS или Tidal.
«Живая» демонстрация новинок Estelon будет проходить во все дни выставки с интервалом в один час, начиная с 11:00.
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