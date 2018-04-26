Акустические системы Estelon на High End Show в Мюнхене

26.04.2018 14:45 Через две недели в Мюнхене откроется выставка High End Show. Среди участников – компания Estelon из Эстонии, на стенде которой будет демонстрироваться обновлённый флагман бренда, акустическая система Estelon Extreme. Инженеры обновили конструкцию кроссовера, а также заменили используемые кабели на продукцию американской компании Kubala-Sosna. Кроме того, расширена гамма цветовых решений. Посетители выставки увидят выпускаемые ограниченным тиражом колонки Extreme Limited Edition в корпусе, покрытом металлизированной краской Dark Silver; декоративная окантовка динамиков выполнена из вручную отполированной нержавеющей стали. Ещё одним экспонатом стенда станет беспроводная акустическая система класса High End Estelon LYNX из серии Intelligent; впервые она была представлена публике в прошлом году. Ядром системы является HQPlayer от Signalyst, преобразовывающий входящие данные в поток DSD64. Интегрированный стример Roon действует как пользовательский интерфейс для воспроизведения аудио с NAS или Tidal. «Живая» демонстрация новинок Estelon будет проходить во все дни выставки с интервалом в один час, начиная с 11:00. Связанные новости: Акустические системы Estelon: Роллс-Ройс среди громкоговорителей - 14.08.2017 14:40 Новости из Прибалтики: Estelon XB Diamond Edition - 13.03.2017 14:44 Уникальная High-end акустика Model YB компании Estelon - 01.09.2016 10:00 Вернуться к списку новостей