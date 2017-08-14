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Акустические системы Estelon: Роллс-Ройс среди громкоговорителей


14.08.2017 14:40

 

 

Новые акустические системы Estelon Extreme Legacy Edition представили недавно в Англии. Стоимость за пару приближается к 20 миллионам рублей; разработчики утверждают, что это самые технологически совершенные колонки в мире.

 

Неудивительно, что презентация новинки состоялась на ежегодном престижном ралли, организованном Клубом Любителей Rolls-Royce - его участниками стали более тысячи владельцев автомобилей Роллс-Ройс и Бентли.

 

Акустические системы, созданные в Эстонии, Estelon Extreme Legacy Edition и внешне чем-то напоминают автомобили люксовой марки. Их корпуса окрашены в благородный цвет "Тюдор" (серый металлик), а электронная "начинка", созданная с применением технологии Estelon Intelligent Audio (EIA), рассчитана на будущие обновления, которые позволят громкоговорителям соответствовать актуальным требованиям рынка в течение многих лет.

 

Беспроводная колонка Estelon Extreme Legacy Edition оснащена двумя десятидюймовыми НЧ-динамиками, мид-вуфером того же диаметра, 7-дюймовым среднечастотником и твитером 1,5 мм. АЧХ системы 20 Гц - 40 кГц. Каждая колонка весит 285 кг. Предусмотрена возможность подключения по Wi-Fi, Bluetooth, DLNA и Ethernet.

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