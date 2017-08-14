Акустические системы Estelon: Роллс-Ройс среди громкоговорителей

14.08.2017 14:40 Новые акустические системы Estelon Extreme Legacy Edition представили недавно в Англии. Стоимость за пару приближается к 20 миллионам рублей; разработчики утверждают, что это самые технологически совершенные колонки в мире. Неудивительно, что презентация новинки состоялась на ежегодном престижном ралли, организованном Клубом Любителей Rolls-Royce - его участниками стали более тысячи владельцев автомобилей Роллс-Ройс и Бентли. Акустические системы, созданные в Эстонии, Estelon Extreme Legacy Edition и внешне чем-то напоминают автомобили люксовой марки. Их корпуса окрашены в благородный цвет "Тюдор" (серый металлик), а электронная "начинка", созданная с применением технологии Estelon Intelligent Audio (EIA), рассчитана на будущие обновления, которые позволят громкоговорителям соответствовать актуальным требованиям рынка в течение многих лет. Беспроводная колонка Estelon Extreme Legacy Edition оснащена двумя десятидюймовыми НЧ-динамиками, мид-вуфером того же диаметра, 7-дюймовым среднечастотником и твитером 1,5 мм. АЧХ системы 20 Гц - 40 кГц. Каждая колонка весит 285 кг. Предусмотрена возможность подключения по Wi-Fi, Bluetooth, DLNA и Ethernet. Связанные новости: Новости из Прибалтики: Estelon XB Diamond Edition - 13.03.2017 14:44 Уникальная High-end акустика Model YB компании Estelon - 01.09.2016 10:00 Вернуться к списку новостей