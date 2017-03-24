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Акустические системы Immersive Cinema Experience


24.03.2017 13:16

 

 

Новый бренд появился на европейском аудио рынке. Линейка акустических систем для домашних кинозалов класса High End разработана инженерами компаний Ceratec и World Audio Distribution; завод, на котором выпускается продукция Immersive Cinema Experience (ICE), расположен в Риге. Ceratec представила новые модели на своём стенде на выставке Integrated Systems Europe 2017.

 

В конструкции громкоговорителей ICE использованы максимально качественные компоненты. Новые колонки удобно инсталлировать – глубина корпусов АС небольшая, терминалы для подключения имеются и на передней, и на задней панелях; у сабвуферов имеются Push-клеммы и разъёмы speakon. Корпуса кинотеатральных колонок сделаны из MDF или высококачественной финской фанеры со специальным покрытием soft touch чёрного цвета; при размещении в кинозале они не отражают свет.

 

В России увидеть и услышать продукцию ICE можно будет в шоуруме дистрибьютора Ceratec, компании Аудиомания. Скоро здесь появится домашний кинозал, «выстроенный» на акустических системах этой серии. 

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