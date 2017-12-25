Домашняя техника Акустические системы Joseph Audio

25.12.2017 15:22 Некоторое время назад на российском аудио рынке появился новый акустический бренд: компания Gong-AV получила права на продвижение и продажи громкоговорителей Joseph Audio. Колонки производятся в США; компания носит имя своего создателя Джеффа Джозефа (Jeff Joseph). Последний принимает непосредственное участие в конструировании новых моделей. Так, для акустических систем Perspective он разработал и запатентовал кроссовер с бесконечной крутизной асимметричного фильтра на частоте 2 кГ. Напольные двухполосные фазоинверсные громкоговорители оснащаются парой НЧ/СЧ-динамиков (140 мм) со сверхжесткими и легкими магниевыми диффузорами и 25-мм купольным твитером Millenium . Под портом фазоинвертора на задней панели расположены две пары зажимных клемм Cardas, которые позволяют подключать колонки методом би-вайринга. Вернуться к списку новостей