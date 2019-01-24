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Акустические системы LG XBOOM образца 2019 года


24.01.2019 11:13

 

 

Компания LG Electronics расширила линейку акустических систем LG XBOOM. Громкоговорители серии относятся к категории минисистем и аудиосистем «всё в одном»; в линейку также входят портативные Bluetooth-колонки XBOOM Go и интеллектуальные акустические системы XBOOM AI ThinQ. 

 

Новой флагманской минисистемой LG XBOOM стала модель CL98 мощностью 3500 Вт с компрессионным рупором. А в классе High End появилось устройство OL100 мощностью 2000 Вт с фирменной технологией Blast Horn – волноводом, размещённым позади драйвера, создающим акустическое давление, направляя воздух через усилительный канал. 

 

Ещё одна разработка, реализованная в LG XBOOM, обеспечивает поддержку кодека aptX HD для потоковой передачи по Bluetooth аудиосигнала высокого разрешения без потерь. Благодаря усовершенствованной функции Wireless Party Link к колонке можно подключать несколько акустических систем для достижения ещё более экспрессивного звука, например, на вечеринке или в большом помещении. А вот режим Meridian, разработанный в сотрудничестве с инженерами Meridian Audio, предназначен для домашнего прослушивания, когда важнее детальность и чистота звука, а не его громкость.

 

В акустических системах LG XBOOM 2019 года будет представлена функция Karaoke Star. Она позволяет скрыть вокал практически из любого трека и даёт пользователям возможность выбрать из 18 вокальных эффектов.

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