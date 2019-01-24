Ещё одна разработка, реализованная в LG XBOOM, обеспечивает поддержку кодека aptX HD для потоковой передачи по Bluetooth аудиосигнала высокого разрешения без потерь. Благодаря усовершенствованной функции Wireless Party Link к колонке можно подключать несколько акустических систем для достижения ещё более экспрессивного звука, например, на вечеринке или в большом помещении. А вот режим Meridian, разработанный в сотрудничестве с инженерами Meridian Audio, предназначен для домашнего прослушивания, когда важнее детальность и чистота звука, а не его громкость.