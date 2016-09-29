29.09.2016 17:00

Компания Acoustic Energy выпустила специальную лимитированную версию своих знаменитых мониторов AE1 Classic Limited Edition, отметив тем самым окончание их производства.



Этих колонок выпущено всего 100 пар, каждая со своим уникальным номером на золоченой панели, что исключает вероятность подделки. Причем это последние АС данного класса, и производить их компания дальше не планирует.



Драйверы к каждой паре вручную подобраны друг к другу главным инженером компании, он же подпишет сертификат подлинности. Внешность «классиков» не изменилась: та же пара фазоинверторов спереди, тот же дюймовый твитер с куполом из магниевого сплава и 5,5-дюймовый фирменный мидбасс с многослойным дифузором. Корпус AE1 Classic покрыт роскошным рояльным лаком. AE1 Classic LE по-прежнему отличаются фирменным «сладким, детальным и невероятно притягательным» звучанием.



По словам представителей компании, Acoustic Energy пришлось прекратить производство AE1 Classic из-за того, что больше нет возможности закупить некоторые комплектующие. В России модель AE Classic Limited Edition будет поставляться под заказ.



Рекомендованная цена на модель АЕ1 Classic составляет 153’390 рублей.