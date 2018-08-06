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Акустика для домашнего кинозала от Elipson


06.08.2018 14:45

 

 

Французская компания-производитель акустических систем Elipson объявила о выпуске новой серии громкоговорителей, разработанных специально для использования в домашних кинозалах.

 

В серии Infinite – три модели встраиваемых акустических систем. Их можно устанавливать как на стенах, так и на потолке; при этом колонки одной и той же модели можно или встроить внутрь, или разместить на поверхности стены/потолка.

 

Модель Infinite LCRS14 используется в качестве фронтального или surround-канала и предназначена для кинозалов большой площади. Infinite SR8 послужит для создания эффектов окружающего звучания в меньшем по размеру помещении; её же можно использовать для высотных каналах в домашних кинотеатрах 3D-форматов. И в той, и в другой модели используется твитер с безрезонансной диафрагмой с широкой дисперсией. Мид-басовые драйверы сделаны из лёгкого пенистого материала Rohacell и углеволокна.

 

Новую серию дополняет пассивный сабвуфер Sub12 с 300-мм драйвером. Производитель рекомендует использовать его с 1000-ваттным усилителем класса D Infinite A1000 Monoral.

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