Акустика для домашнего кинозала от Elipson

06.08.2018 14:45 Французская компания-производитель акустических систем Elipson объявила о выпуске новой серии громкоговорителей, разработанных специально для использования в домашних кинозалах. В серии Infinite – три модели встраиваемых акустических систем. Их можно устанавливать как на стенах, так и на потолке; при этом колонки одной и той же модели можно или встроить внутрь, или разместить на поверхности стены/потолка. Модель Infinite LCRS14 используется в качестве фронтального или surround-канала и предназначена для кинозалов большой площади. Infinite SR8 послужит для создания эффектов окружающего звучания в меньшем по размеру помещении; её же можно использовать для высотных каналах в домашних кинотеатрах 3D-форматов. И в той, и в другой модели используется твитер с безрезонансной диафрагмой с широкой дисперсией. Мид-басовые драйверы сделаны из лёгкого пенистого материала Rohacell и углеволокна. Новую серию дополняет пассивный сабвуфер Sub12 с 300-мм драйвером. Производитель рекомендует использовать его с 1000-ваттным усилителем класса D Infinite A1000 Monoral. Связанные новости: Тандем АС Elipson Planet LW с Bridge: подключай, что хочешь и когда хочешь - 26.05.2014 14:00 Колонки Elipson Planet L теперь обходятся без проводов - 02.10.2012 10:00 Вернуться к списку новостей