Акустика для инсталляций: Pro Audio Technology SCRS-25im

04.09.2017 10:38 Компания Pro Audio Technology (США) представит на выставке CEDIA 2017 новую акустическую систему SCRS-25im. Её отличительная особенность – мощный динамичный звук, весьма неожиданный для небольшой колонки. В конструкции громкоговорителя использованы преобразователи профессионального уровня европейского производства; они способны работать с большой мощностью, благодаря чему музыка и саундтреки к фильмам воспроизводятся с исключительной детализацией и лёгкостью даже при высоких уровнях выходного сигнала. Высокочастотный рупорный драйвер 0,25 дюйма и два 5-дюймовых вуферных динамика имеют чувствительность 109 дБ и 96 дБ соответственно; с их помощью SCRS-25im воспроизводит вокал, диалоги и музыку с точностью, не часто встречающейся «в исполнении» непрофессиональных акустических систем, предназначенных для домашнего использования. Референсный кинотеатральный уровень громкости (105 дБ в точке прослушивания) для этой модели поддерживается на расстоянии до 7 метров. Небольшая глубина колонки позволяет устанавливать её как на поверхности стены, так и встраивать внутрь, размещать позади экрана или использовать в качестве каналов для создания акустических эффектов. Связанные новости: Усилитель-процессор Pro Audio DMA-1508 - 18.06.2014 14:00 Сабвуфер PRO Audio Technology LFC24 референсного класса - 13.11.2013 18:00 Программируемые усилители PRO Audio Technology PMA - 23.03.2012 09:00 Вернуться к списку новостей