Акустика Martin Logan – снова в России

18.09.2019 13:02

Сразу четыре линейки акустических систем Martin Logan появились в продаже в российских аудиосалонах. Продукция известного американского бренда вновь официально представлена в нашей стране, и ценители хорошего звука могут выбирать из четырех серий громкоговорителей Martin Logan, от корпусных интерьерных до встраиваемых и всепогодных.

Серия Motion – это корпусные модели с фирменным ленточным твитером Folded Motion XT. Его особенности – ультратонкая мембрана, увеличенная площадь поверхности и расширенный угол дисперсии, обеспечивающий достоверную и детальную передачу высоких частот. Средне- и низкочастотные динамики имеют алюминиевые диффузоры и подвесы разной жёсткости. В серии несколько моделей напольников, два варианта полочной акустики, Atmos-модули, биполярные/дипольные surround-колонки и две модели АС центрального канала.

Серия настенных громкоговорителей Motion SLM представлена трёхканальным пассивным саундбаром, спроектированным для работы в горизонтальном положении, и двумя вертикальными моделями. Толщина аудиосистем – всего пять сантиметров, но создаваемая ими звуковая сцена отличается высокой проработанностью.

Встраиваемые колонки – самых разных форматов и размеров: круглые, квадратные, прямоугольные, для стен и потолка, излучающие прямо или под углом; есть модели с металлическими грилями под покраску. Имеется и линейка всепогодной акустики, с громкоговорителями, полностью защищёнными от попадания внутрь корпусов воды, и с практически неограниченными вариантами их установки.