Домашняя техника Акустика Moonraker: назад в шестидесятые

21.07.2017 10:30 На волне ретро-ностальгии дизайнеры из американской студии Bossa создали акустические системы Moonraker в стиле 1950-1960 годов. Лаконичный дизайн и минимум декоративных элементов — именно так, по мнению разработчиков, должна выглядеть современная акустическая система. Внутри белой лакированной сферы из синтетического полимера размещена электронная «начинка»: низкочастотный драйвер диаметром 6,5 дюйма и твитер 0,8", а также усилитель класса D мощностью 75 Вт. Корпус громкоговорителя поддерживают три опоры из массива ореха, тика или дуба; провода — чёрного или красного цвета. Колонки можно подключить к ТВ, CD проигрывателю или виниловой вертушке — для этого предусмотрены оптический и коаксиальный цифровые входы, а также два аналоговых аудио входа - или использовать беспроводное подключение (Bluetooth 2.1 с поддержкой EDR и кодеков AAC и aptX). На передней панели правой колонки имеется регулятор громкости; с его помощью также можно выбрать источник звука, отрегулировать частоту и пр. Информация о производимых действиях отображается на расположенном здесь же LED-дисплее. Управлять системой можно и с помощью пульта дистанционного управления. Приобрести колонки Moonraker можно напрямую у производителя, разместив заказ на сайте. Цена комплекта — 2400 долларов США. Вернуться к списку новостей