Домашняя техника Акустика Operly Intelligence: полный рупор

05.01.2017 12:00 Российская компания Operly позиционирует рупорную акустики Intelligence как «бюджетный Hi End», но тут «бюджетный» не означает упрощенный. Как объясняет производитель, низкая стоимость получается за счет того, что у партнеров проекта уже имеется производство и многолетний опыт применения ультрапрочного композита, оснастка и т.д. Это позволяет поставить сложную конструкцию на поток, при этом исключаются отклонения в точности размеров, что критически важно для рупорного оформления. Выбор формы полного рупора обусловлен возможностью относительно недорого изготовления.



Что касается позиционирования в звучании, то его сформулировали как «экстремальный аудиофилизм»: принципиально исключены все препятствия на пути к звуку (нет ни кроссоверов, ни предрупорной камеры). Концепция «источник – усилитель – динамик» позволяет получить динамику, энергетику, звуковую картину, прорисовку мельчайших деталей и т.д. Оба рупора представляют собой одно целое с полным отсутствием креплений. Кроме того, материал из которого изготавливается изделие – ультрапрочный композит, полученный методом вакуумной инфузии. Данный материал, по словам Operly, исключительно жесткий и не резонирует.



Модель Intelligence обладает чувствительностью 102 дБ, что по словам создателей акустики, позволяет при 1-2 ваттах мощности прокачать «на очень приличной громкости» помещение до 100 м2. Мощность АС составляет 40 Вт, диапазон воспроизводимых частот — от 60 Гц до 18 кГц. Цвет и отделка может меняться в зависимости от пожеланий заказчика. Вернуться к списку новостей