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Акустика Operly Intelligence: полный рупор


05.01.2017 12:00

 

 

Российская компания Operly позиционирует рупорную акустики Intelligence как «бюджетный Hi End», но тут «бюджетный» не означает упрощенный. Как объясняет производитель, низкая стоимость получается за счет того, что у партнеров проекта уже имеется производство и многолетний опыт применения ультрапрочного композита, оснастка и т.д.  Это позволяет поставить сложную конструкцию на поток, при этом исключаются отклонения в точности размеров, что критически важно для рупорного оформления. Выбор формы полного рупора обусловлен возможностью относительно недорого изготовления.

Что касается позиционирования в звучании, то его сформулировали как «экстремальный аудиофилизм»: принципиально исключены все препятствия на пути к звуку (нет ни кроссоверов, ни предрупорной камеры). Концепция «источник – усилитель – динамик» позволяет получить динамику, энергетику, звуковую картину, прорисовку мельчайших деталей и т.д.  Оба рупора представляют собой одно целое с полным отсутствием креплений. Кроме того, материал из которого изготавливается изделие – ультрапрочный композит, полученный методом вакуумной инфузии. Данный материал, по словам Operly, исключительно жесткий и не резонирует.

Модель Intelligence обладает чувствительностью 102 дБ, что по словам создателей акустики, позволяет при 1-2 ваттах мощности прокачать «на очень приличной громкости» помещение до 100 м2. Мощность АС составляет 40 Вт, диапазон воспроизводимых частот — от 60 Гц до 18 кГц. Цвет и отделка может меняться в зависимости от пожеланий заказчика.

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