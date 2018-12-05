05.12.2018 09:45

Компания Deus Hi-Fi стала российским дистрибьютором американского бренда Starke Sound, в ассортименте которого присутствуют акустические системы для стереосистем и домашних кинотеатров, а также встраиваемая акустика и усилители.



Компания Starke Sound была основана в 2009 году в Южной Калифорнии группой единомышленников – инженеров, акустиков и специалистов в области индустриального дизайна. Являясь ценителями качественного звучания, основатели Starke Sound решили начать производство акустики, сочетающей в себе современный привлекательный дизайн и самые передовые технологии для достижения бескомпромиссного качества воспроизведения стерео и многоканальных записей.



Сегодня Starke Sound самостоятельно производит компоненты акустических систем – драйверы, корпуса и кроссоверы, имеет собственную сборочную линию и использует в конструкции акустики ряд оригинальных технологий (например, бериллиевые твитеры).



В ассортименте компании имеется несколько серий традиционной корпусной акустики, которая отличается очень ярким современным дизайном, линейку встраиваемой акустики, сабвуферы и даже усилители.



Несмотря на относительную молодость, компания Starke Sound уже успела заслужить множество положительных отзывов в специализированной прессе. В начале 2019 года с продукцией компании можно будет познакомиться и в России.