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Акустика Sven MS-150 для громких вечеринок


30.12.2016 12:00

 

 

Компания Sven представила комплект акустики 2.1 MS-150. Компания утверждает, что небольшие размеры не мешают акустике играть «по-настоящему громко».

Корпуса всех колонок сделаны из MDF, диаметр драйвера сабвуфера составляет 100 мм, в сателлитах стоят 75-мм динамики. Выходная мощность колонок — 15 Вт. По замыслу производителя, система MS-150 хорошо подойдет для проигрывания громкой музыки на вечеринках. Стоит отметить, что комплект пригоден и для работы с проигрывателями, мобильными устройствами и т.д.  Уровень низких частот регулируется, как и общая громкость (на ручке громкость есть светодиодная подсветка).

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