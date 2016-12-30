30.12.2016 12:00

Компания Sven представила комплект акустики 2.1 MS-150. Компания утверждает, что небольшие размеры не мешают акустике играть «по-настоящему громко».



Корпуса всех колонок сделаны из MDF, диаметр драйвера сабвуфера составляет 100 мм, в сателлитах стоят 75-мм динамики. Выходная мощность колонок — 15 Вт. По замыслу производителя, система MS-150 хорошо подойдет для проигрывания громкой музыки на вечеринках. Стоит отметить, что комплект пригоден и для работы с проигрывателями, мобильными устройствами и т.д. Уровень низких частот регулируется, как и общая громкость (на ручке громкость есть светодиодная подсветка).