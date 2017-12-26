26.12.2017 16:16

Акустическая система SVEN SPS-575 – своеобразный предновогодний подарок компании тем российским аудиолюбителям, кто по тем или иным причинам не готов приобретать дорогие модели.

Новинка весьма практична и станет добротным и недорогим решением как для дома, так и для офиса. Систему можно использовать не только для воспроизведения музыки, но и для озвучивания видео и игр.