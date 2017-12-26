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Акустика SVEN SPS-575 в деревянном корпусе


26.12.2017 16:16

 

 

Акустическая система SVEN SPS-575 – своеобразный предновогодний подарок компании тем российским аудиолюбителям, кто по тем или иным причинам не готов приобретать дорогие модели. 

 

Новинка весьма практична и станет добротным и недорогим решением как для дома, так и для офиса. Систему можно использовать не только для воспроизведения музыки, но и для озвучивания видео и игр.

 

Двухполосный громкоговоритель выполнен в классическом дизайне. Корпус – из дерева, что положительно сказывается на качестве звучания. Колонки детально воспроизводят высокие частоты благодаря встроенному ВЧ-излучателю. Подключение к компьютеру или ноутбуку осуществляется через USB-порт; для питания от сети предусмотрен 5V DC-адаптер. 

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