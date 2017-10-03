ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

9 ярких событий сентября

Стряхнув летнюю апатию, начинаем сезон активно и увлекательно. Благо событий для этого...

Alexa – голосовой помощник дома и в дороге


03.10.2017 14:45

 

 

Стали известны подробности нового партнёрского соглашения, заключённого между Amazon и BMW. С середины 2018 года пользоваться голосовым ассистентом Alexa можно будет не только для управления домашней электроникой, но и для «общения» с автомобилями BMW и Mini.

 

Голосовое управление в автомобилях, конечно, не новость: многие производители предлагают эту опцию в тех или иных вариантах, пытаясь, с одной стороны, следовать требованиям безопасности, с другой, обеспечить автовладельцам свободу взаимодействия с их транспортными средствами. Однако зачастую подобные системы малоэффективны. В попытке избежать ошибок конкурентов BMW сделала ставку на сотрудничество с Amazon. Благодаря Alexa у водителей появляется возможность, не отвлекаясь от дороги, выбрать нужный маршрут, сделать деловой телефонный звонок, выбрать желаемую музыку, послушать новости или оставить сообщение друзьям. Кроме того, прямо из машины можно управлять и «умной» домашней электроникой, например, дистанционно включить свет на подъездной дорожке или в гараже.

 

Пока сервис будет доступен жителям США, Великобритании и Германии; о дальнейших планах BMW неизвестно.

Связанные новости:
 Второе поколение Amazon Echo - 02.10.2017 13:30
 Amazon Alexa: поддержка мультирум - 04.09.2017 08:03
 Bluetooth-громкоговоритель, Amazon Alexa и декоративная подсветка в одной… солонке - 23.08.2017 13:35
 Смарт-колонки с голосовым помощником: прогноз на будущее - 06.06.2017 11:00
 Lutron: совместимость с Google Home - 25.04.2017 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007