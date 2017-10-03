Стали известны подробности нового партнёрского соглашения, заключённого между Amazon и BMW. С середины 2018 года пользоваться голосовым ассистентом Alexa можно будет не только для управления домашней электроникой, но и для «общения» с автомобилями BMW и Mini.

Голосовое управление в автомобилях, конечно, не новость: многие производители предлагают эту опцию в тех или иных вариантах, пытаясь, с одной стороны, следовать требованиям безопасности, с другой, обеспечить автовладельцам свободу взаимодействия с их транспортными средствами. Однако зачастую подобные системы малоэффективны. В попытке избежать ошибок конкурентов BMW сделала ставку на сотрудничество с Amazon. Благодаря Alexa у водителей появляется возможность, не отвлекаясь от дороги, выбрать нужный маршрут, сделать деловой телефонный звонок, выбрать желаемую музыку, послушать новости или оставить сообщение друзьям. Кроме того, прямо из машины можно управлять и «умной» домашней электроникой, например, дистанционно включить свет на подъездной дорожке или в гараже.