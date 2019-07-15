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Alexa: и диагност, и лекарь


15.07.2019 06:00

 

 

Совсем недавно мы писали о том, что в недалёком будущем «умные» колонки, возможно, станут использоваться в качестве «наблюдателей» за здоровьем людей. И вот продолжение: корпорация Amazon и Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании запустили кампанию, цель которой – информировать граждан о симптомах некоторых заболеваний и методах их лечения.

 

Естественно, транслировать советы и рекомендации жителям страны будут смарт-динамики, вернее, голосовой ассистент Alexa. Впервые деловые партнёры объявили о своей инициативе в прошлом году; на сегодня в рамках кампании действует веб-сайт NHS. Там сформулированы примеры вопросов, на которые должна ответить Alexa, например, «Как лечить мигрень?» и «Каковы симптомы ветряной оспы?» Кампания – часть десятилетнего плана NHS, призванного повысить качество ухода за пациентами и улучшить состояние их здоровья. Он предусматривает предоставление большего количества услуг в цифровом виде – так правительство Великобритании надеется снизить спрос на услуги NHS.

 

Инициатива вызвала ряд нареканий со стороны правозащитников – встал вопрос о конфиденциальности. Amazon утверждает, что вся информация хранится в тайне, однако участники независимой группы по защите гражданских прав под названием «Большой брат следит за тобой» уверены: личные данные обязательно будут обнародованы. По мнению одного из руководителей группы, «любая сумма, которая будет выделена на этот ужасный план, а не на реальное оказание медицинских услуг, станет абсолютно бессмысленной тратой государственных денег. Медицинское обслуживание окажется недоступным, а все заявления о неприкосновенности частной жизни – ложью».

 

Подобные вопросы поднимаются всё чаще и чаще. Alexa от Amazon уже скомпрометировала себя, когда в мае 2018 года некоторые пользователи обнаружили, что их личные разговоры записывались и пересылались другим людям. Пытаясь защитить потребителей от угрозы вторжения в их личную жизнь, датский дизайнер Бьорн Карманн разработал устройство-генератор белого шума.

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