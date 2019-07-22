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Alexa та же, звук – получше


22.07.2019 13:40

 

 

В семействе гаджетов Amazon Echo – множество самых разных гаджетов, от настенных часов до нового Echo Show 5. Несмотря на похвальное многообразие, ни одно из фирменных устройств не может «похвастаться» настоящим Hi-Fi звучанием. Чтобы общение с голосовым помощником Alexa доставило удовольствие обладателям музыкального слуха, нужно задействовать качественные колонки.

 

К счастью, в ближайшем будущем всё может измениться. По сообщению информационного агентства Bloomberg, Amazon готовится выпустить новинку, которая составит конкуренцию продукции Sonos, а также более дорогому по сравнению с фирменными гаджетами, но и значительно лучше звучащему Apple HomePod.

 

Есть информация, что исследовательский департамент Amazon Lab126 уже создал несколько прототипов Echo нового поколения в корпусе большего размера – достаточного, чтобы вместить по крайней мере четыре высокочастотных динамика. Обычно корпорация анонсирует свои новые устройства в сентябре или октябре. Осталось подождать совсем немного, чтобы узнать, правы ли аналитики Bloomberg в своих предположениях.

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