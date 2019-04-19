AVREPORT.RU

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— Алиса, что такое миелофон?


19.04.2019 12:30

 

 

Компании «Яндекс» и LG, подписавшие соглашение о сотрудничество, представили один из своих совместных проектов: «умный» громкоговоритель LG XBOOM AI ThinQ WK7Y с голосовым помощником «Яндекс.Алиса». 

 

Вызвав «Алису», пользователь может использовать голосовые команды для выбора музыки, узнать прогноз погоды или последние новости, попросить виртуального помощника напомнить о запланированном мероприятии или необходимости сделать телефонный звонок, и т.п. Колонка имеет сертификацию Meridian, поддерживает воспроизведение HD аудио, оснащается двумя микрофонами. Управление устройством осуществляется с помощью пяти сенсорных кнопок. 

 

Известно, что LG XBOOM AI ThinQ WK7Y будет выпускаться в корпусе чёрного цвета. Информации о розничной цене и дате появления колонки в продаже пока нет, но «Яндекс» уже пообещал, что каждый покупатель получит в подарок три месяца подписки «Яндекс.Плюс», а также скидки на другие фирменные услуги.

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