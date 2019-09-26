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Алиса на «Маяке»


26.09.2019 14:20

 

 

Вслед за «Яндексом» выпуск умной колонки анонсировала радиостанция «Маяк». Она носит название Prestigio Smartmate Mayak Edition – довольно тяжеловесное и сложно запоминаемое для тех, кто не владеет иностранными языками – и может общаться с пользователями через голосового помощника Алиса.

 

Это совместная разработка «Маяка», «Яндекса» и компании Prestigio, конструкторы которой и создали колонку.  Отличительная особенность устройства, выделяющая её среди других смарт-спикеров, – навык «Маяк детям», которому «обучена» Алиса. Он разработан командой «Маяка» специально для детей; за основу взята концепция образовательного проекта «Хочу всё знать». Радиостанция является одной из главных детских образовательных площадок в России, поэтому знания, которые «вложили» в Алису, подробны и всеобъемлющи. Функция активируется с помощью голосовой команды «Алиса, включи навык Маяк детям», после чего голосовой ассистент может ответить на любой вопрос ребёнка.

 

Основные функции «умного» громкоговорителя остались прежними: он разбудит вас утром, расскажет о последних новостях, погоде и пробках, напомнит о запланированных делах, включит любимую музыку, на ночь прочитает детям сказку. Smartmate оснащается четырьмя микрофонами, подключается к мобильным устройствам по Wi-Fi и Bluetooth, а благодаря технологии Smart AUX колонку можно подключить к другим акустическим системам.

 

Официальная открытая презентация новинки пройдёт в ноябре в рамках ежегодной международной конференции Российской Академии Радио. В продажу Prestigio Smartmate Mayak Edition поступит в конце 2019 года; купить её можно будет в России, Беларуси и Казахстане. Колонка весит 400 граммов, сохраняет автономность до 9 часов в режиме прослушивания музыки и будет выпускаться в двух цветах: чёрном и красном. Покупатели получат в подарок три месяца подписки на Яндекс.Плюс.

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