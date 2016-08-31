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Алюминий и резина Acoustic Energy Aego


31.08.2016 10:00

 

 

Компания Acoustic Energy выпустила две новых модели АС, Aego3 и Aego Sound3ar, которые по мнению изготовителя должны повторить успех знаменитых Aego M.

Акустика имеет полностью обновленный дизайн в стиле хай-тек. Новые Aego Systems будут отлично сочетаться с современной техникой в духе Apple. Качество материалов и сборки – на высоте, алюминиевые поверхности гладко отшлифованы, установочная поверхность сателлитов и саундбара прорезинена.

В компании Acoustic Energy хорошо понимают важность поддержки современных технологий, поэтому, помимо стандартного аналогового входа (jack 3.5"), в Aego3 и Aego Sound3ar предусмотрен оптический цифровой вход. А для передачи музыки с мобильных устройств в этой модели установлен Bluetooth-ресивер с поддержкой протокола aptX, который позволяет передавать данные в CD-качестве без проводов. Особая конструкция сабвуфера мощностью 65 Вт обеспечивает эффективное воспроизведение басов. Обе модификации Aego комплектуется компактным ДУ-пультом.

Рекомендованная цена на акустические системы Acoustic Energy Aego3 и Aego Sound3ar составляет 22’222 ₽.

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