Промышленный дизайнер из Нью-Йорка Йеонил Джеонг (Hyeonil Jeong) создал концепт ультра-компактного громкоговорителя Aloft. Место для него найдётся в любой, даже самой малогабаритной квартире.

«Секрет» универсальности Aloft – в держателе специальной конструкции, который выполняет также функцию заряжающего устройства. Для того, чтобы разместить колонку, подойдут даже те места в комнате, которые обычно никак не используются. Например, крепление для Aloft может одновременно поддерживать настенную полку для книг: миниатюрная акустическая система просто «надевается» на держатель. Яркие цвета превращают громкоговоритель в забавный аксессуар для оформления интерьера.