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Aloft: малогабаритный громкоговоритель


08.08.2018 13:25

 

 

Промышленный дизайнер из Нью-Йорка Йеонил Джеонг (Hyeonil Jeong) создал концепт ультра-компактного громкоговорителя Aloft. Место для него найдётся в любой, даже самой малогабаритной квартире.

 

«Секрет» универсальности Aloft – в держателе специальной конструкции, который выполняет также функцию заряжающего устройства. Для того, чтобы разместить колонку, подойдут даже те места в комнате, которые обычно никак не используются. Например, крепление для Aloft может одновременно поддерживать настенную полку для книг: миниатюрная акустическая система просто «надевается» на держатель. Яркие цвета превращают громкоговоритель в забавный аксессуар для оформления интерьера.

 

Информации о предполагаемой технической «начинке» Aloft на официальном сайте дизайнера нет; автор идеи указывает лишь, что колонка должна поддерживать беспроводное подключение по Bluetooth и оснащается элементом питания, который можно подзаряжать от базы-держателя.

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