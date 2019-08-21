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Альтернатива Apple AirDrop: мэйд ин Чайна


21.08.2019 11:25

 

 

По информации, появившейся в китайской соцсети Weibo, компании Xiaomi, Oppo и Vivo совместно разработали новую систему беспроводной передачи файлов, аналогичную Apple AirDrop. Партнёрство Inter-Transfer Alliance, в рамках которого велись разработки, призвано обеспечить быструю и надёжную кросс-брендовую передачу файлов между соответствующими Android-устройствами, осуществляемую одним нажатием кнопки.

 

Как и Apple AirDrop, система Xiaomi-Oppo-Vivo, у которой пока ещё нет официального названия, использует для сопряжения устройств комбинацию Bluetooth LE и Wi-Fi; никакие сторонние приложения не требуется. По информации Weibo, скорость передачи, которую сможет обеспечить протокол, составит 20 МБ/с – без использования каких-либо сотовых данных – а передавать можно будет файлы практически любого типа.

 

В бета-версии протокол будет выпущен к концу августа. Xiaomi, Oppo и Vivo приглашают присоединиться к альянсу и другие бренды. Будет ли новый сервис доступен только жителям КНР и странам Юго-Восточной Азии, неизвестно.

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