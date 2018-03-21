Домашняя техника Альтернатива Wi-Fi от Philips Lighting

21.03.2018 11:18 Компания Philips Lighting объявила о начале выпуска поистине революционной продукции – светильников, обладающих способностью беспроводной высокоскоростной передачи данных. Впервые используемая технология, получившая название LiFi, была разработана в 2011 году в Университете Эдинбурга, однако именно датский гигант в области освещения стал первым в мире производителем, заявившим о возможности её массового применения. Сообщается, что LiFi позволяет передавать данные в 100 раз быстрее, чем через Wi-Fi: по словам представителей Philips Lighting, скорость передачи, которую обеспечивают выпускаемые компанией LED-светильники, составляет 30 мегабайт в секунду. Каждый такой светильник оснащён встроенным модемом. При включении светильника начинается передача данных на электронный USB-ключ, подключённый к планшету или ноутбуку; обратная передача данных к световому устройству осуществляется через инфракрасный эмиттер. Вернуться к списку новостей