Домашняя техника Амадеус, Амадеус…

11.10.2018 08:00 Французская компания Amadeus пригласила всемирно известного архитектора, лауреата Притцкеровской премии 2008 года Жана Нувеля (Jean Nouvel) для работы над новой моделью акустики. Итогом сотрудничества стала акустическая система Philharmonia Mini. При разработке этих громкоговорителей были применены те же технологии, что и в топовой линейке активных колонок Philharmonia. Сама же серия была создана специально для звукозаписывающих и мастеринговых студий парижской Филармонии, в честь которой и получила своё название. Выбор дизайнера также не случаен: именно Жан Нувель был автором проекта Philharmonie de Paris, открывшейся в столице Франции в 2015 году. Корпус новой Philharmonia Mini сделан из 547 слоёв фанеры, тщательно обработанных и склеенных между собой. Чрезвычайно сложная внутренняя структура включает соединяющиеся между собой панели, расположенные в двух плоскостях и помогающие нейтрализовать стоячие волны. В нижней части колонки расположен пассивный кроссовер собственной разработки. Два усилителя мощности класса D, каждый по 700 Вт (8 Ом) оснащены высокоэффективным блоком питания с переключаемым режимом. Сетевой вход RJ-45 позволяет дистанционно управлять и настраивать процессор с помощью специализированного ПО для Macintosh, Apple iPad и Windows. Вернуться к списку новостей