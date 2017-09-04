Корпорация Amazon представила новый функционал своего голосового помощника Alexa. Теперь пользователь может с помощью голосовой команды синхронизировать установленные в разных помещениях дома «умные» колонки Echo и продолжать слушать ту же музыкальную композицию или песню, даже переходя из комнаты в комнату.

Владельцы двух или более колонок Amazon Echo или Echo Dot получили возможность использовать мобильное приложение Alexa App для того, чтобы создавать группы устройств и управлять ими, отдавая простые голосовые команды. Пока новая функция поддерживает потоковые сервисы Amazon Music и TuneIn, в скором времени к ним добавится Spotify. Пользователи в США также могут слушать iHeartRadio и Pandora, с поддержкой в ближайшем будущем SiriusXM.