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Amazon Alexa: работа над ошибками


22.10.2018 07:00

 

 

Корпорация Amazon выпустила программное обновление, которое позволяет использовать фирменные устройства с голосовым помощником Alexa в домашних мультирум-системах. Раньше такой возможности у пользователей не было.

 

Обновление прошивки позволяет интегрировать «умные» колонки, выпускаемые Amazon – Echo, Dot и прочие – в домашнюю аудио систему, состоящую из нескольких групп музыкальных устройств. Например, если в одной из комнат в доме имеется смарт-колонка Echo, она может использоваться как часть любой объединенной группы аудио компонентов, в которой есть устройства с поддержкой Alexa, вне зависимости от их расположения.

 

Раньше каждое такое устройство могло быть использовано как часть лишь одной группы компонентов. Желая объединить в общую систему все устройства Alexa, пользователь мог создать только одно подобное «объединение». Теперь же можно создавать несколько групп, например, одну для всего первого этажа дома, вторую для вечеринок, и так далее – и каждое из Alexa-устройств можно задействовать в каждой из таких групп.

 

При этом Amazon пока не решил другую проблему: выключить разом все имеющиеся в доме Echo пока по-прежнему невозможно. Например, если кто-то включил одну колонку в спальне, кто-то другой – на кухне, и есть работающее устройство в гостиной, голосовая команда «Прекратить воспроизведение везде» не сработает. «Умные» колонки выключатся в ответ на такой приказ только в том случае, если они были включены аналогичным образом, то есть по команде «Включить воспроизведение на всех устройствах».

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