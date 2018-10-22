22.10.2018 07:00

Корпорация Amazon выпустила программное обновление, которое позволяет использовать фирменные устройства с голосовым помощником Alexa в домашних мультирум-системах. Раньше такой возможности у пользователей не было.

Обновление прошивки позволяет интегрировать «умные» колонки, выпускаемые Amazon – Echo, Dot и прочие – в домашнюю аудио систему, состоящую из нескольких групп музыкальных устройств. Например, если в одной из комнат в доме имеется смарт-колонка Echo, она может использоваться как часть любой объединенной группы аудио компонентов, в которой есть устройства с поддержкой Alexa, вне зависимости от их расположения.

Раньше каждое такое устройство могло быть использовано как часть лишь одной группы компонентов. Желая объединить в общую систему все устройства Alexa, пользователь мог создать только одно подобное «объединение». Теперь же можно создавать несколько групп, например, одну для всего первого этажа дома, вторую для вечеринок, и так далее – и каждое из Alexa-устройств можно задействовать в каждой из таких групп.