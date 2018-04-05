Действующие планы подписки, которые включают возможность бесплатного хранения до 250 загруженных аудио композиций и платного пользования хранилищем, рассчитанным на 250 тысяч записей, согласно изменениям в политике Amazon, остаются активны до 29 апреля. По истечении этого срока подписки возобновлены не будут.

Вплоть до указанной даты пользователи могут продолжать загружать, воспроизводить и скачивать записи. Кроме того, для того, чтобы уже загруженная музыка сохранилась, необходимо подтвердить свои действия, в противном случае записи будут удалены из персональных медиатек. Новые правила не распространяются на записи, купленные через сервисы Amazon.