25.07.2019 10:50

Британская компания Amina отмечает 20 лет своей деятельности, приурочив к собственному юбилею выпуск серии «невидимых» акустических систем Mobius i.



Новые модели созданы на базе колонок, впервые появившихся в ассортименте Amina три года назад. В громкоговорителях обновлённой серии использованы высокочастотные динамики Excelsior второго поколения. В линейке две модели: Mobius5i и флагманская Mobius7i. Конструкторам удалось повысить чувствительность в среднечастотном диапазоне на 6 дБ и добиться более глубоких басов.



Компанию Amina основал в 1999 году Ричард Ньюлав (Richard Newlove). Он задался целью разработать акустические системы, которые были бы незаметны в интерьере – вместо того, чтобы играть в нём доминирующую роль. В 2001 году Ньюлав получил заказ от немецкого архитектора, которому требовались колонки, встраиваемые в стену заподлицо, образуя абсолютно ровную поверхность, которую можно было красить. Так появились модели, ставшие основой для всех последующих разработок под торговой маркой Amina. Первая продукция компании не предназначалась для домашнего использования: модели для частных жилых интерьеров были созданы несколько лет спустя, в 2005 году.