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Amphion? Конечно, слышали!


01.07.2019 08:00

 

 

Так сможет сказать каждый, кто приедет на улицу Угрешскую, 2/91 (Москва) в шоурум компании Simple Distribution, где впервые выставляются акустические системы класса High End Amphion Krypton 3. Колонки представлены в комплекте с интегральным цифровым усилителем Lyngdorf TDAI-3400.

 

Напольная акустическая система Amphion Krypton 3 – единственная трёхполосная модель в ассортименте компании-производителя. Кроме того, это громкоговорители, которые полностью противоречат одному из основополагающих принципов Amphion — высокое качество по благоразумной (по европейским понятиям) ценам. С качеством в данном случае всё отлично, а вот цена обрадует далеко не всех: приобрести пару этих колонок в розницу можно более чем за полтора миллиона рублей..

 

Модель оснащена восьмидюймовыми СЧ-драйверами с бумажными диффузорами особой конструкции. Благодаря концентрическим «рёбрам» они работают в критически важном диапазоне 600-2000 Гц как излучатель «калибра» 4”, что увеличивает разрешение и добавляет «воздуха»; при этом сохраняется малый уровень искажений и высокая перегрузочная способность. Уровень боковых отражений у Krypton 3 на 20 дБ ниже, чем у обычных колонок, что позволяет устанавливать эти громкоговорители в небольших комнатах, рядом с окнами или в «трудных» помещениях. При габаритах всего 1370 x 240 x 470 см каждая колонка Krypton 3 весит 72 кг.

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