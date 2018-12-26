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Аналоговое ТВ остаётся. Ненадолго


26.12.2018 12:40

 

 

Планы по отключению аналогового ТВ в России изменены. Региональные каналы продолжат аналоговое вещание – Государственная комиссия по радиочастотам приняла  решение продлить их лицензии до 19 августа 2020 года.

 

Эксперты оценивают общий парк телевизоров в 100-120 миллионов штук. Из них более половины подключены к оператором платного телевидения и не принимают сигнал эфирного ТВ. Приставками, которые преобразуют цифровой сигнал в аналоговый и таким образом позволяют обойтись их владельцам без новых телевизоров, совместимых со стандартом DVB-T2, по некоторым данным, владеют около 18 миллионов людей. 

 

Предполагается, что после перехода на цифровой эфир до 33,7 миллионов телевизоров окажутся бесполезными. Согласно принятому решению, государство перестанет субсидировать распространение сигнала в аналоговом формате в городах с населением менее 100 тысяч человек; двадцать каналов будут отключены.

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