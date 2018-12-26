26.12.2018 12:40

Планы по отключению аналогового ТВ в России изменены. Региональные каналы продолжат аналоговое вещание – Государственная комиссия по радиочастотам приняла решение продлить их лицензии до 19 августа 2020 года.

Эксперты оценивают общий парк телевизоров в 100-120 миллионов штук. Из них более половины подключены к оператором платного телевидения и не принимают сигнал эфирного ТВ. Приставками, которые преобразуют цифровой сигнал в аналоговый и таким образом позволяют обойтись их владельцам без новых телевизоров, совместимых со стандартом DVB-T2, по некоторым данным, владеют около 18 миллионов людей.