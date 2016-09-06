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Английский звук Neat Acoustics в России


06.09.2016 10:00

 

 

Акустические системы специализированной компании Neat Acoustics пользуются заслуженно высокой репутаций среди европейских меломанов старого света за качественный звук и разумную стоимость. Теперь англичане представлены и в России компанией Alef Hi-Fi.

Глава компании Боб Сердженер инженер и талантливый музыкант-мультиинструменталист, играющий на гитаре, ударных, фортепиано, контрабасе, аккордеоне и многих других музыкальных инструментах, утверждает, что при разработке акустических систем нужно учитывать только один фактор - натуральность звучания.

Не смотря на то, что Neat известен производством технически сложных акустических систем, использующих изобарическую конструкцию, Боб Сердженер считает, что расчеты, моделирование, измерения, - все это служит лишь для того, чтобы убедиться в правильности выбранного инженерами пути. При этом самая важная и окончательная оценка конечного результата делается на слух. Стоит отметить, что множество британских владельцев легендарной техники Naim в качестве акустических систем выбирают именно Neat.  Так что и российские владельцы Naim теперь получат возможность протестировать комплекты Naim в связке с Neat в работе.

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