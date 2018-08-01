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Английский звук от Rega: Planar 1 Plus


01.08.2018 08:00

 

 

Компания Rega обновила «младшую» модель проигрывателей виниловых дисков из легендарной линейки Planar. 

 

Впервые в бюджетной линейке Rega для этой модели разработан встроенный фонокорректор MM с точной кривой коррекции RIAA: отклонение составляет не более ± 0,4 дБ, уровень выходного сигнала 370-410 мВ, отношение сигнал/шум 75 дБА. Благодаря фонокорректору проигрыватель можно сразу подключить к стандартному линейному входу любого усилителя; соединительный кабель RCA входит в комплект поставки. 

 

Planar 1 Plus комплектуется звукоснимателем Rega Carbon и тонармом RB110 с безлюфтовыми подшипниками. Тонарм снабжён предустановленным под головку звукоснимателя антискейтингом и балансировочным грузом массой 111 г, он полностью настроен и не требует регулировки в процессе эксплуатации. При сборке проигрывателей используется усовершенствованная плата управления 24-вольтовым синхронным двигателем, алюминиевый шкив нового образца; кроме того, изменены конструкции диска, бронзового подшипника шпинделя и опорных ножек. 

 

Новинка выпускается в двух цветах, белом и чёрном; поставляется с уже упомянутым соединительным кабелем, стандартным блоком питания Rega PS1 и универсальной пылезащитной крышкой.

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