Домашняя техника AOC: новые мониторы от Studio F.A.Porsche

30.04.2017 11:00 Две новые модели мониторов представила компания AOC. Новинки созданы совместно с дизайнерским домом Studio F.A.Porsche. Конструктивные особенности мониторов AOC PDS241 (диагональ 24 дюйма) и PDS271 (27 дюймов): отсутствие рамки с трёх сторон экрана, ассиметричная металлическая стойка, в которой спрятаны кабели, и сверхтонкий – всего 5,2 мм – корпус. Новинки могут «похвастаться» широким углом обзора и поддержкой технологии AOC Super Color WCG, улучшающей цветопередачу. Кабель питания и кабель для подключения к компьютеру проходят сквозь стойку и затем разделяются в отдельном боксе. Обе модели поддерживают разрешение FullHD (1920x1080 пикселей) с широкими углами обзора в 178°. Технология AOC Low Blue Light уменьшает количество коротковолнового излучения в синей части спектра без потери качества изображения. К разъёму HDMI мониторов можно подключить практически любое устройство; также имеется аудиовыход подойдёт для подключения наушников или колонок. Вернуться к списку новостей