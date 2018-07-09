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Apple AirPods в стиле ретро


09.07.2018 08:15

 

 

Американская компания ColorWare специализируется на выпуске кастомизированных аксессуаров и цифровых устройств. Компания закупает продукцию других производителей, вносит в неё небольшие конструктивные изменения, помещает получившийся новый продукт в фирменную упаковку и реализует по новым ценам.

 

В некоторых случаях изменения касаются только дизайна устройств, однако потребители готовы платить больше за возможность стать обладателями гаджетов популярных марок, оформленных в индивидуальном стиле. Так, в ассортименте ColorWave присутствуют наушники AirPods в цвете Space Gray; в полушутливом описании на сайте поставщика говорится, что эта модель – компромисс для тех, кто никак не может сделать выбор между белым и чёрным цветом.  

 

Одной из последних «новинок» от ColorWare стали наушники AirPods Retro, выпущенные ограниченным тиражом. Кейс для наушников повторяет форму первых компьютеров Macintosh; на его корпусе размещён радужный логотип Apple, который компания использовала в период с 1977 по 1998 годы. 

 

Поклонники марки, желающие приобрести эксклюзивные «ретро»-наушники, будут вынуждены заплатить за них в два с половиной раза больше, чем за стандартное фирменное устройство – 399 долларов США вместо 159.

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