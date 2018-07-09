09.07.2018 08:15

Американская компания ColorWare специализируется на выпуске кастомизированных аксессуаров и цифровых устройств. Компания закупает продукцию других производителей, вносит в неё небольшие конструктивные изменения, помещает получившийся новый продукт в фирменную упаковку и реализует по новым ценам.

В некоторых случаях изменения касаются только дизайна устройств, однако потребители готовы платить больше за возможность стать обладателями гаджетов популярных марок, оформленных в индивидуальном стиле. Так, в ассортименте ColorWave присутствуют наушники AirPods в цвете Space Gray; в полушутливом описании на сайте поставщика говорится, что эта модель – компромисс для тех, кто никак не может сделать выбор между белым и чёрным цветом.

Одной из последних «новинок» от ColorWare стали наушники AirPods Retro, выпущенные ограниченным тиражом. Кейс для наушников повторяет форму первых компьютеров Macintosh; на его корпусе размещён радужный логотип Apple, который компания использовала в период с 1977 по 1998 годы.