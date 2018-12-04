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Apple Home Pod: расслышать всё


04.12.2018 12:30

 

 

Apple опубликовала в своём блоге Machine Learning Journal подробную информацию о том, как инженерам компании удалось добиться эффективной работы голосового ассистента даже в очень шумных помещениях.

 

«Типичные условия, в которых работает наш HomePod, далеки от идеальных: здесь и эхо, и шум, и реверберация. В отличие от Siri в любом айфоне, с которой пользователь общается, держа устройство довольно близко к лицу, Siri в колонке HomePod обычно находится на изрядном удалении от пользователя», – объясняют в Apple.

 

Чтобы решить проблему, разработчики «обучают» голосового ассистента, используя несколько методов, которые они называют «глубоким изучением под наблюдением» и «неконтролируемым обучением в режиме реального времени». «Умная» колонка использует эти обучающие алгоритмы и приобретает навык вычленять – в любой момент времени – голосовой поток из прочих окружающих шумов. 

 

Ситуация усложняется, когда одновременно с голосом пользователя, «общающегося» с интеллектуальным помощником, в помещении звучат и другие, например, голос диктора в телевизоре или компании друзей, находящихся в этой же комнате. В этом случае перед цифровым устройством стоит задача отделить голосовую команду от других элементов речи. ИнженерыApple нашли решение, описание которого дано в материале, опубликованном в блоге компании. Желающие узнать, как же Siri справляется с потоками входящей звуковой информации, найдут в статье довольно подробные описания используемых командой разработчиков Apple методов исследования и найденных ими решений.  

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