19.02.2018 13:45

Первые пользователи Apple HomePod жалуются на приобретённые устройства: по их словам, «умная» колонка оставляет на деревянной поверхности круглый след. Что это – необычный маркетинговый ход или конструктивная недоработка?

Жалобы появились всего через неделю после официальной презентации колонки. В своём аккаунте в Twitter один из обладателей HomePod выложил фотографию белой окружности, которая обнаружилась под динамиком спустя 20 минут его использования. В комментариях к посту тут же появились шуточные намёки на новую штаб-квартиру корпорации Apple – здание имеет форму кольца.

Apple признаёт, что колонка действительно может оставлять небольшие следы, однако не видит в этом большой проблемы. По словам представителей компании, подобный эффект типичен для любого громкоговорителя, в котором используется силиконовое основание, гасящее вибрации – силикон вступает в реакцию с маслами, содержащимися в специальных составах, которыми обрабатывается деревянная мебель. След исчезает сам собой, если передвинуть колонку; его можно легко убрать, протерев влажной салфеткой или мягкой сухой тканью или используя средства для полировки. В завершение Apple рекомендует не размещать HomePod на деревянной поверхности, используя для этого другие места.