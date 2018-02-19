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Apple HomePod оставляет следы…


19.02.2018 13:45

 

 

Первые пользователи Apple HomePod жалуются на приобретённые устройства: по их словам, «умная» колонка оставляет на деревянной поверхности круглый след. Что это – необычный маркетинговый ход или конструктивная недоработка?

 

Жалобы появились всего через неделю после официальной презентации колонки. В своём аккаунте в Twitter один из обладателей HomePod выложил фотографию белой окружности, которая обнаружилась под динамиком спустя 20 минут его использования. В комментариях к посту тут же появились шуточные намёки на новую штаб-квартиру корпорации Apple – здание имеет форму кольца. 

 

Apple признаёт, что колонка действительно может оставлять небольшие следы, однако не видит в этом большой проблемы. По словам представителей компании, подобный эффект типичен для любого громкоговорителя, в котором используется силиконовое основание, гасящее вибрации – силикон вступает в реакцию с маслами, содержащимися в специальных составах, которыми обрабатывается деревянная мебель. След исчезает сам собой, если передвинуть колонку; его можно легко убрать, протерев влажной салфеткой или мягкой сухой тканью или используя средства для полировки. В завершение Apple рекомендует не размещать HomePod на деревянной поверхности, используя для этого другие места.

 

Последняя рекомендация вызвала множество недовольных замечаний со стороны пользователей, а на рынке появилось несколько продуктов, которые позволяют решить проблему. Так, компания Pad&Twill предлагает за 20 долларов США приобрести круглую подставку из кожи – такие же, но картонные, используются в барах для пивных кружек, – а на британском Amazon появились алюминиевые настенные держатели для HomePod  стоимостью 33 фунта стерлингов.

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