ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Apple HomePod: ожидание затягивается


20.11.2017 12:00

 

 

Корпорация Apple отложила выпуск своего нового «умного» громкоговорителя HomePod до 2018 года. Официальная причина задержки отсутствует.

 

По словам представителей компании, на запуск модели в массовое производство «требуется дополнительное время». Эта вся информация, которая доступна на сегодня. Официальное заявление звучит так: «Мы с нетерпением ожидаем момента, когда потребители смогут попробовать и оценить возможности HomePod, устройства от Apple, не имеющего аналогов; однако нам нужно ещё немного времени для того, чтобы подготовить новинку к выходу на рынок. В продаже в США, Великобритании и Австралии HomePod появится в начале 2018 года».

 

Впервые о выходе нового устройства было объявлено в июне текущего года. Смарт-динамик должен был составить конкуренцию моделям Amazon Echo, Google Home, Allure от Microsoft и другим, включая Sonos One со встроенным голосовым помощником Alexa.

Связанные новости:
 Google Home Max: большой и умный - 06.10.2017 13:40
 Samsung: есть ли будущее у смарт-динамиков с Bixby? - 02.08.2017 10:00
 Корпорация Apple представила смарт-динамик HomePod - 06.06.2017 16:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007