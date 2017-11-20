Apple HomePod: ожидание затягивается

20.11.2017 12:00 Корпорация Apple отложила выпуск своего нового «умного» громкоговорителя HomePod до 2018 года. Официальная причина задержки отсутствует. По словам представителей компании, на запуск модели в массовое производство «требуется дополнительное время». Эта вся информация, которая доступна на сегодня. Официальное заявление звучит так: «Мы с нетерпением ожидаем момента, когда потребители смогут попробовать и оценить возможности HomePod, устройства от Apple, не имеющего аналогов; однако нам нужно ещё немного времени для того, чтобы подготовить новинку к выходу на рынок. В продаже в США, Великобритании и Австралии HomePod появится в начале 2018 года». Впервые о выходе нового устройства было объявлено в июне текущего года. Смарт-динамик должен был составить конкуренцию моделям Amazon Echo, Google Home, Allure от Microsoft и другим, включая Sonos One со встроенным голосовым помощником Alexa. Связанные новости: Google Home Max: большой и умный - 06.10.2017 13:40 Samsung: есть ли будущее у смарт-динамиков с Bixby? - 02.08.2017 10:00 Корпорация Apple представила смарт-динамик HomePod - 06.06.2017 16:30 Вернуться к списку новостей