30.11.2018 07:00

Корпорация Apple объявила о приобретении стартап-проекта Silk Labs, разработчика программного обеспечения, позволяющего распознавать изображения и звуки. Технологии Silk Labs позволят Apple ускорить создание домашней экосистемы с искусственным интеллектом. Сумма, которую Apple потратила на покупку, неизвестна.

На сегодняшний день смарт-колонка Apple HomePod не завоевала такой же любви потребителей, что конкурирующие с ней устройства Google и Amazon, в том числе «по вине» чрезмерно закрытой платформы. Однако компания рассчитывает «переломить» ситуацию, и покупка Silk Labs – один из первых шагов в этом направлении.

Стартап, перешедший под управление Apple, появился в 2015 году. Спустя год его создатели, бывшие сотрудники Mozilla, начали сбор средств, чтобы начать производство разработанной ими «умной» камеры наблюдения Sense с системой распознавания лиц и объектов. Кроме того, была заявлена возможность интеграции с электронными устройствами сторонних производителей, например, компонентов Sonos и систем управления освещением на базе «Интернета вещей»; однако это не было реализовано.