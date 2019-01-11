Apple получила патент на «умную» ткань

11.01.2019 20:00 Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало корпорации Apple патент на «ткань», которая может быть использована при производстве электроники, мебели и одежды. Её особенность – состав, который включает «оптическое волокно, наноэлектронные элементы и пр.». Благодаря им «умная» ткань приобретает уникальные свойства: она может отслеживать изменения окружающей среды и реагировать на прикосновения. Это не первая разработка Apple, связанная с тканями: ранее компания уже получила патент на куртку, которая способна посылать тактильные или звуковые сигналы своему владельцу, страдающему нарушениями зрения и слуха, позволяя ему обходиться без трости или собаки-поводыря, а также на материал, из которого можно делать специальные перчатки для дистанционного управления электронными устройствами. Благодаря новому патенту возможно появление новых приспособлений, например, пульта для телевизоров, который реагирует на прикосновение пользователя: использование ткани разной текстуры позволит с лёгкостью обращаться с пультом в темноте, «вслепую». Пока это лишь предположения – не существует даже самого материала, не говоря уже об электронных устройствах, в которых он мог бы применяться. Однако полученный Apple патент свидетельствует о взятии компанией новой технологической высоты. Связанные новости: Apple запатентовала наушники с биометрическими сенсорами - 05.12.2018 13:30 Apple Home Pod: расслышать всё - 04.12.2018 12:30 Apple нужна «свежая кровь» - 30.11.2018 07:00 Denon AVC-X6500H: Apple AirPlay 2, Siri и Amazon Alexa - 18.10.2018 16:00 Вернуться к списку новостей