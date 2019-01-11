Apple получила патент на «умную» ткань
Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало корпорации Apple патент на «ткань», которая может быть использована при производстве электроники, мебели и одежды. Её особенность – состав, который включает «оптическое волокно, наноэлектронные элементы и пр.». Благодаря им «умная» ткань приобретает уникальные свойства: она может отслеживать изменения окружающей среды и реагировать на прикосновения.
Это не первая разработка Apple, связанная с тканями: ранее компания уже получила патент на куртку, которая способна посылать тактильные или звуковые сигналы своему владельцу, страдающему нарушениями зрения и слуха, позволяя ему обходиться без трости или собаки-поводыря, а также на материал, из которого можно делать специальные перчатки для дистанционного управления электронными устройствами.
Благодаря новому патенту возможно появление новых приспособлений, например, пульта для телевизоров, который реагирует на прикосновение пользователя: использование ткани разной текстуры позволит с лёгкостью обращаться с пультом в темноте, «вслепую». Пока это лишь предположения – не существует даже самого материала, не говоря уже об электронных устройствах, в которых он мог бы применяться. Однако полученный Apple патент свидетельствует о взятии компанией новой технологической высоты.
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