Apple прекратил выпуск iPod Nano и iPod Shuffle
Корпорация Apple прекратила выпускать аудиоплееры iPod Nano и iPod Shuffle. Почти три года назад был прекращено производство iPod Classic; а теперь ещё две модели айподов постигла та же участь. Учитывая тот факт, что Apple не выпускал обновления для этих устройств с 2012 года, случившееся вряд ли стало для многих сюрпризом.
Описания плееров, размещённые на вебсайте Apple, удалены. Представили корпорации сделали официальное заявление о том, что линейка устройств iPod упрощается, в ней остаётся только iPod Touch. В отличие от уже ставших историей моделей iPod Shuffle и iPod Nano, которые были, по сути, простыми аудио плеерами, iPod Touch является многофункциональным устройством со всеми возможностями операционной среды Apple iOS.
«Благодаря» iPhone и другим смартфонам портативные устройства, единственной функцией которых было воспроизведение аудио, стали ненужными; лишь некоторые модели музыкальных плееров, которые позволяют слушать музыку в высоком разрешении, пока остаются востребованными.
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