Apple прекратил выпуск iPod Nano и iPod Shuffle

01.08.2017 12:00 Корпорация Apple прекратила выпускать аудиоплееры iPod Nano и iPod Shuffle. Почти три года назад был прекращено производство iPod Classic; а теперь ещё две модели айподов постигла та же участь. Учитывая тот факт, что Apple не выпускал обновления для этих устройств с 2012 года, случившееся вряд ли стало для многих сюрпризом. Описания плееров, размещённые на вебсайте Apple, удалены. Представили корпорации сделали официальное заявление о том, что линейка устройств iPod упрощается, в ней остаётся только iPod Touch. В отличие от уже ставших историей моделей iPod Shuffle и iPod Nano, которые были, по сути, простыми аудио плеерами, iPod Touch является многофункциональным устройством со всеми возможностями операционной среды Apple iOS. «Благодаря» iPhone и другим смартфонам портативные устройства, единственной функцией которых было воспроизведение аудио, стали ненужными; лишь некоторые модели музыкальных плееров, которые позволяют слушать музыку в высоком разрешении, пока остаются востребованными. Связанные новости: Naim и Apple: мультирум – в массы! - 09.06.2017 10:00 Корпорация Apple представила смарт-динамик HomePod - 06.06.2017 16:30 Смарт-колонки с голосовым помощником: прогноз на будущее - 06.06.2017 11:00 Вернуться к списку новостей