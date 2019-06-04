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Apple простилась с iTunes


04.06.2019 10:05

 

 

Слухи о том, что корпорация Apple закроет iTunes, начали распространяться пару лет назад. Об этом сообщало и издание Bloomberg, а буквально на днях масла в огонь подлили пользователи, заметившие, что Apple «подчистила» официальные аккаунты iTunes в Facebook и Instagram — в них не осталось ни одной публикации.

 

Каково истинное положение дел, выяснилось вчера на конференции WWDC 2019, на которой Apple представила ряд новых продуктов, а также новую версию macOS 10.15, получившую название Catalina.

 

Плеер iTunes действительно прекратил своё существование. Точнее, он оказался разделён на три отдельных приложения: Apple Music, Apple TV и Apple Podcast. В первом можно слушать релизы из сервиса Apple Music и треки, хранящиеся локально. Apple Podcast предназначается для прослушивания подкастов, а в TV можно найти контент из сервиса Apple TV и Apple TV+ (телеканалы, фильмы, сериалы, телешоу) и скачанные видео. Управлять устройствами Apple (обновлять, делать бэкап, синхронизировать файлы и т. п.) можно будет в приложении Music, а синхронизация с компьютером перенесена в файловый менеджер Finder.

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