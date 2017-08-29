Apple TV нового поколения с поддержкой 4K и HDR?
На сайте Bloomberg Technology появилась информация о том, что корпорация Apple в скором времени представит Apple TV нового поколения с поддержкой 4K и HDR. Предположительно официальное заявление будет сделано в сентябре, тогда же будут представлены новые модели iPhone и Apple Watch.
Сообщается, что Apple ведёт переговоры с киностудиями о возможности скачивания 4K/HDR версий кинофильмов через iTunes. Корпорация прилагает множество усилий для производства собственного контента и, по некоторым оценкам, планирует в ближайший год потратить на это один миллиард долларов США. К слову, предполагаемые затраты компаний Netflix и Amazon значительно превышают эту сумму и оцениваются в 6 и 4,5 миллиарда долларов соответственно.
По информации из другого источника, Forbes, новый Apple TV будет поддерживать не только HDR10, но и Dolby Vision и HLG.
Комментарии