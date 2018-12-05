Apple запатентовала наушники с биометрическими сенсорами

05.12.2018 13:30 Заявка была подана год назад, а вчера корпорация получила патент. В нём описаны беспроводные наушники AirPods с биометрическими сенсорами, которые могут отслеживать состояние здоровья пользователя, например, измеряя его пульс или температуру телу. Предполагается, что наушники будут особенно эффективны при занятиях спортом: они смогут «считывать» за жизненно важные показатели организма спортсмена и передавать полученные данные в мобильное приложение «Здоровье». Наушники взаимозаменяемы – каждый из них можно носить как в левом, так и в правом ухе. Для этого они будут оснащены специальным датчиком: при перемещении наушника-вкладыша из одного уха в другое устройство самостоятельно это отследит и соответствующим образом подстроится под изменившиеся условия. Информации о том, действительно ли такие наушники будут когда-либо созданы и выпущены в продажу, на сегодня нет. Зато известно, что уже в начале следующего года появятся влагозащищённые AirPods с системой шумоподавления, а в 2020 году Apple планирует кардинально изменить дизайн наушников. Связанные новости: Beats Studio3 озолотились - 15.10.2018 10:00 Apple AirPods в стиле ретро - 09.07.2018 08:15 Не хотите AirPods? Дождитесь OPPO O-Free - 03.07.2018 08:30 Apple: новинки… 2019 года - 26.06.2018 12:45 Вернуться к списку новостей