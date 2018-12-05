Apple запатентовала наушники с биометрическими сенсорами
Заявка была подана год назад, а вчера корпорация получила патент. В нём описаны беспроводные наушники AirPods с биометрическими сенсорами, которые могут отслеживать состояние здоровья пользователя, например, измеряя его пульс или температуру телу.
Предполагается, что наушники будут особенно эффективны при занятиях спортом: они смогут «считывать» за жизненно важные показатели организма спортсмена и передавать полученные данные в мобильное приложение «Здоровье». Наушники взаимозаменяемы – каждый из них можно носить как в левом, так и в правом ухе. Для этого они будут оснащены специальным датчиком: при перемещении наушника-вкладыша из одного уха в другое устройство самостоятельно это отследит и соответствующим образом подстроится под изменившиеся условия.
Информации о том, действительно ли такие наушники будут когда-либо созданы и выпущены в продажу, на сегодня нет. Зато известно, что уже в начале следующего года появятся влагозащищённые AirPods с системой шумоподавления, а в 2020 году Apple планирует кардинально изменить дизайн наушников.
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