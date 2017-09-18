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AQUA+: самый лёгкий беспроводный усилитель для наушников


18.09.2017 14:45

 

 

Усилитель для наушников AQUA компания Nexum (Тайвань) представила ещё в 2015 году. Новая модель отличается большей мощностью и большими возможностями. 

 

С помощью AQUA+ любые наушники можно превратить в беспроводные и слушать музыку с разрешением 32 bit/384К. Для этого нужно подключить наушники к усилителю, а сам усилитель – по Bluetooth – к передающему устройству, и готово. 

 

Усилитель рассчитан на 8 часов беспрерывной работы; для подзарядки имеется беспроводное заряжающее устройство. Вес гаджета – всего 25 г, цвет корпуса – золотистый, чёрный или белый.

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