Домашняя техника AQUA+: самый лёгкий беспроводный усилитель для наушников

18.09.2017 14:45 Усилитель для наушников AQUA компания Nexum (Тайвань) представила ещё в 2015 году. Новая модель отличается большей мощностью и большими возможностями. С помощью AQUA+ любые наушники можно превратить в беспроводные и слушать музыку с разрешением 32 bit/384К. Для этого нужно подключить наушники к усилителю, а сам усилитель – по Bluetooth – к передающему устройству, и готово. Усилитель рассчитан на 8 часов беспрерывной работы; для подзарядки имеется беспроводное заряжающее устройство. Вес гаджета – всего 25 г, цвет корпуса – золотистый, чёрный или белый. Вернуться к списку новостей